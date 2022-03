Noëlla Mbomba haben Lenara Klawitters Unterstellungen hart getroffen. In der letzten Folge von Germany's next Topmodel verließ die in Linden lebende Beauty die Show aus freien Stücken. Als Grund nannte sie unter anderem die schlechte Stimmung, die die gebürtige Kongolesin ihres Erachtens am Set verbreitet habe. Bereits in der Sendung war zu sehen, dass die Vorwürfe ihrer Mitstreiterin die Berlinerin sehr kränkten und sogar zum Weinen brachten. Jetzt erzählte Noëlla gegenüber Promiflash, wie es ihr nach Lenaras Anschuldigungen wirklich erging.

"Lenaras Vorwürfe haben mich sehr verletzt, weil ich zu diesem Zeitpunkt keinen Bezug zu ihr hatte", erzählte die Altenpflegerin. Aufgrund ihrer Vergangenheit falle es ihr generell schwer, sich anderen Menschen gegenüber zu öffnen, doch durch den Vorfall mit Lenara sei sie noch reservierter geworden, habe sich stärker zurückgezogen und ihre Gedanken weniger mit den anderen Teilnehmerinnen geteilt. "Ich denke, sie hat mich missverstanden und konnte meine Persönlichkeit nicht wirklich einschätzen", suchte Noëlla nach einer Erklärung.

Klärungsbedarf habe die Beauty dennoch nicht, wie sie im Promiflash-Interview verriet. "Anstatt mich wirklich kennenzulernen, wurde ich auf Dinge reduziert, das hat mich einfach sehr enttäuscht", klagte die 24-Jährige. Deshalb habe Noëlla auch nicht das Gefühl, dass sie sich Lenara gegenüber öffnen könnte, um sich ausgiebig auszusprechen.

Anzeige

Instagram / noella.mbomba Noëlla, GNTM-Kandidatin 2022

Anzeige

Instagram / noella.mbomba Noëlla Mbomba, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2022

Anzeige

Instagram / noella.mbomba Noëlla Mbomba im April 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de