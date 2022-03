Für Riccardo Basile (30) kam die Kritik bei Let's Dance nicht unerwartet! An der Seite von Profitänzerin Isabel Edvardsson (39) versucht der Sky-Moderator derzeit, auf dem Parkett der beliebten Tanzshow die Hüften zu schwingen – so ganz gelingt ihm das noch nicht. In Show zwei ergatterte er von der Jury lediglich 13 Punkte und musste vor allem von Chefjuror Joachim Llambi (57) jede Menge Kritik einstecken. Geht das spurlos an Riccardo vorbei? Im Promiflash-Interview betonte der 30-Jährige: Mit hartem Feedback habe er gerechnet!

Riccardo schaue sich "Let's Dance" seit der ersten Ausstrahlung im Jahr 2006 an. Damals gewann Wayne Carpendale (44) mit Isabel Edvardsson die Show. Daher wisse der Freund von Clea-Lacy Juhn (30): Die Juroren um Joachim Llambi gehen nicht gerade zimperlich mit den Tanzanwärtern um. "Ich kenne die Jury und wusste schon vorher, dass da sicherlich mal Kritik kommen wird", erklärte er. Daher habe er erwartet, dass auch er nicht davon verschont bleiben würde.

In der Show am vergangenen Freitag kritisierte vor allem Llambi, dass Riccardo gar nicht im Takt und obendrein noch o-beinig getanzt habe. "Du hast 75 Prozent neben der Musik gescherbelt. Das geht gar nicht. Wenn die Musik nicht stimmt, dann tut es echt weh", fand der Wertungsrichter harte Worte. Jurorin Motsi Mabuse (40) lobte Riccardo jedoch auch. "Von den Jungs hast du die beste Haltung heute gehabt", meinte die 40-Jährige.

