Schlechte Nachrichten für die Let's Dance-Fans! Schon bei der Kennenlernshow am vergangenen Freitag mussten die Zuschauer auf Juror Joachim Llambi (57) verzichten. Wegen eines positiven Coronatests musste der Wertungsrichter aussetzen und wurde von dem Gewinner der vergangenen Staffel, Rúrik Gíslason (33), vertreten. Dasselbe Schicksal ereilte nun auch einen Kandidaten: Hardy Krüger Jr. (53) fällt in der ersten regulären Show aus!

Das teilte "Let's Dance" nun via Instagram mit. "Leider müssen wir in der ersten 'Let's Dance'-Show auf Hardy und Patricija verzichten. Da der Schauspieler positiv auf das Coronavirus getestet wurde, müssen die beiden in der ersten Show aussetzen", verkündete die Produktion. Grund zur Sorge gebe es aber nicht. "Hardy geht es gut und wir hoffen, dass er nächste Woche wieder dabei ist", heißt es in dem Statement.

Nach dieser Nachricht können sich Hardys Konkurrenten aber nicht ausruhen. Trotz des Ausfalls müssen sie alles geben, um nicht direkt wieder aus dem Format zu fliegen. "Es verlässt dennoch ein Promi die Show – wie immer, wenn jemand krankheitsbedingt 'pausiert'", stellten die Verantwortlichen von "Let's Dance" klar.

