Cheyenne Ochsenknecht (21) gibt für ihre "Let's Dance"-Teilnahme alles. Das Model darf in der aktuellen Staffel der beliebten Tanzshow ihr tänzerisches Talent unter Beweis stellen. Gemeinsam mit Profi Evgeny Vinokurov (31) kämpft die Mutter einer Tochter um den heiß begehrten Pokal. Doch das Training für ihre Tanzeinlagen scheint härter als erwartet zu sein. Cheyenne teilte nun ein Foto im Netz, das sie mit Quark-Wickeln und Kühlpacks zeigt.

"Mamas Heilrezept: Quark-Wickel", kommentierte die 21-Jährige den Schnappschuss von sich auch Instagram. Auf diesem liegt Cheyenne mit eingewickelten Fußknöcheln auf der Couch. "Mein Heilrezept: Mit Express-Kühlpacks in den Socken schlafen. Mich bringt trotzdem nichts aus der Trainingsruhe mit Evgeny Vinokurov", schrieb sie zudem zu einem Video. Das Tanztraining ist für die Wahl-Österreicherin offenbar ziemlich heftig.

Doch wie Cheyenne vor wenigen Wochen in einem Promiflash-Interview verriet, gehe für sie mit der Teilnahme an dem Tanzwettbewerb ein Kindheitstraum in Erfüllung. "Ich wolle da schon immer mitmachen, ich gucke das, seit ich denken kann", teilte die Blondine mit und zeigte sich zuversichtlich in Hinblick auf das Erlernen der Tänze.

