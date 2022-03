Die Let's Dance-Stars wurden schon von so manchem Promi bewertet! In diesem Jahr feiert die beliebte Tanzshow ein großes Jubiläum: Bereits zum 15. Mal soll von der kompetenten Fachjury und dem Publikum ein Sieger gekürt werden. Den professionellen Input geben dabei seit 2013 Joachim Llambi (57), Motsi Mabuse (40) und Jorge Gonzalez (54) – doch vor ihnen saßen auch schon andere Stars in der Jury!

Joachim Llambi ist und bleibt ein echtes "Let's Dance"-Urgestein. Seit der ersten Staffel, die 2006 ausgestrahlt wurde, verteilt der ehemalige Turniertänzer seine Punkte. In all den Jahren fehlte er nur ein einziges Mal – zum diesjährigen Start, als er an Corona erkrankt war. In Staffel eins saßen neben dem Duisburger zudem Eislauf-Star Katarina Witt, Tanz-Weltmeister Michael Hull und Tanzlehrer Markus Schöffl. Im Jahr darauf wurde lediglich Kati ersetzt – für sie kam Musical-Star Ute Lemper (58).

In der dritten Staffel wurden Michael, Markus und Ute ersetzt: Stattdessen bewerteten Harald Glööckler (56), Peter Kraus (82) und Isabel Edvardsson (39) die Promis. Während der Designer noch ein Jahr standhielt, wurden Peter und Isabel 2011 schnell ausgetauscht – für Isabel kam schlussendlich Motsi, für Peter Roland Frieling. Anschließend gehörte auch Maite Kelly (42) für eine Saison zu den Juroren. 2013 entstand dann die aktuelle Jury. Jorge machte das Dreiergespann perfekt.

Anzeige

Getty Images Joachim Llambi in der siebten "Let's Dance"-Liveshow

Anzeige

Getty Images Harald Glööckler, Peter Kraus, Isabel Edvardsson und Joachim Llambi als "Let's Dance"-Jury 2010

Anzeige

Getty Images Roman Frieling, Harald Glööckler, Motsi Mabuse und Joachim Llambi 2011 bei "Let's Dance"

Anzeige

Wusstet ihr, dass Llambi bereits seit Anfang an in der Jury sitzt? Ja, das wissen echte Fans. Nein, das ist mir neu! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de