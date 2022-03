Alles aus bei Denise Bröhl und Michael Schüler! In der neuen Staffel von #CoupleChallenge kämpfen auch die ehemalige Love Island-Teilnehmerin und ihr Freund um das Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro. Seit 3. März ist nun auch die erste Folge der Show auf RTL+ abrufbar. Doch die Fans müssen nun ganz stark sein: Micha verkündete jetzt, dass die Beziehung zu Denise in die Brüche gegangen sei.

In seiner Instagram-Story veröffentlichte der Sportler nun ein Statement, mit dem er die Trennung von seiner "#CoupleChallenge"-Partnerin bekannt gab. "Für die kleine, aber allzeit treue Community: Denise und ich sind nicht mehr zusammen", begann der 24-Jährige zu erzählen. Die Gründe hinter dem Liebes-Aus würden die Fans dann unter anderem während der Ausstrahlung des TV-Formats zu sehen bekommen. Anschließend versprach Micha seinen Abonnenten zudem, dass er sich "zum gegebenen Zeitpunkt" dann ausführlich zu der Trennung äußern werde.

Dabei hatten die beiden Turteltauben im vergangenen August noch nur so voneinander geschwärmt. So hatte die 35-Jährige im Liebes-Interview mit Promiflash beispielsweise verraten, dass die zwei

perfekt zusammenpassen würden. "Ich liebe seinen Humor und die Art, wie er mich ansieht. Ich könnte ihm stundenlang in die Augen gucken, ohne mich nur eine Sekunde zu langweilen", erzählte die Beauty.

Anzeige

SAT.1/Richard Hübner Micha, "Mein Date, mein bester Freund & ich"-Teilnehmer

Anzeige

Instagram / micha_schue Micha und Denise

Anzeige

Privat Denise Bröhl, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de