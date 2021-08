Micha und Denise sind megaverliebt! Bei Mein Date, mein bester Freund & ich fand der Hottie zwar nicht die große Liebe – dafür aber nach den Dreharbeiten: Seit einer Weile ist er nämlich mit der Love Island-Beauty zusammen. Vor ein paar Tagen durften sie ihr Glück endlich mit der Öffentlichkeit teilen. Nun sprachen sie auch schon mit Promiflash über ihre Beziehung und verrieten: Deshalb passen Denise und Micha so gut zusammen!

Im Promiflash-Interview erklärten die Turteltauben, dass sie über alles reden und miteinander immer sie selbst sein können. "Ich liebe seinen Humor und die Art wie er mich ansieht. Ich könnte ihm stundenlang in die Augen gucken, ohne mich nur eine Sekunde zu langweilen", schwärmte Denise von ihrem Liebsten. Micha fand ebenfalls zuckersüße Worte für seine Freundin: "Ich freue mich jedes Mal, wenn ich ihr breites Lächeln sehe, das macht mich sehr glücklich. Denise hat ein so großes Herz, das schätze ich sehr an ihr."

Mit Micha scheint sie das große Los gezogen zu haben, denn bisher habe sie kein Mann so gut behandelt wie er. "Micha ist für mich der schönste Zufall, der mir passieren konnte!", erzählte Denise im weiteren Gespräch mit Promiflash. Dem kann der 24-Jährige offenbar nur zustimmen. "Wir haben uns nicht gesucht, aber gefunden", schloss er ab.

Instagram / denise.magdalena Denise Bröhl, "Love Island"-Bekanntheit

privat Denise Bröhl und Micha

SAT.1/Richard Hübner Micha, "Mein Date, mein bester Freund & ich"-Teilnehmer

