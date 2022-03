Ist Aaron Carter (34) jetzt zu weit gegangen? Im November ist der Sänger zum ersten Mal Vater geworden. Seine damalige Verlobte Melanie Martin brachte den kleinen Prince Lyric Carter zur Welt. Doch das Glück der kleinen Familie war nicht von Dauer: Am 24. Februar gab Aaron die Trennung von der Mutter seines Kindes bekannt. Diese beschuldigt ihren Ex-Partner jetzt einer sehr schlimmen Tat...

Melanie hat jetzt einen Antrag auf eine einstweilige Verfügung beim Gericht eingereicht. Wie Radar Online berichtet, geht aus den Dokumenten hervor, dass Aaron seine Verlobte am 21. Februar angegriffen haben soll. Melanie behauptet, sie hätten sich gestritten, weil sie mit einem anderen Mann gesprochen habe, als sie sich getrennt hätten. "Er schlug mir in die linke Rippe und stieß mich", erklärt die junge Mutter. Sie ließ sich anschließend röntgen – das Ergebnis: drei gebrochene Rippen.

Melanie behauptet, Aaron sei der Grund für die gebrochenen Rippen. Es sei allerdings das erste Mal gewesen, dass er ihr gegenüber handgreiflich geworden sein soll. "Er ist verärgert, dass ich mit einem anderen Mann geredet habe, also wurde er gewalttätig, weil er verärgert ist", erklärt die On-Off-Partnerin des Sängers. "Ich denke, er muss so schnell wie möglich zur Wutbewältigung gehen", schreibt sie weiter und fügt außerdem hinzu, dass Aaron eine Pistole und drei weitere Schusswaffen besitze, die sie beschlagnahmen lassen will.

Instagram / aaroncarter Aaron Carter, 2021

Instagram / missmelaniemartin Aaron Carter und Melanie Martin

Instagram / missmelaniemartin Aaron Carters Freundin Melanie Martin

