Für Cheyenne Ochsenknecht (21) hätte es nicht besser laufen können. Das Model ist Teil des diesjährigen Let's Dance-Casts. Dabei tanzt sie gemeinsam mit Profipartner Evgeny Vinokurov (31) und versucht, ihr Talent Woche für Woche erneut unter Beweis zu stellen. Nach ihrer 20-Punkte-Bewertung in der vergangenen Woche, hängt sich das Tanzpaar auch für ihre langsame Rumba-Performance in der kommenden Liveshow ordentlich rein. Im Promiflash-Interview zog Cheyenne nun ein Trainings-Fazit mit Evgeny.

Obwohl die Diese Ochsenknechts-Darstellerin in der Kennenlernenshow noch harte Kritik einstecken musste, überzeugte sie die Jury in der zweiten Show und erhielt die zweitbeste Bewertung des Abends. Tanzpartner Evgeny scheint demnach ein guter Einfluss für das junge Tanztalent zu sein. "Wir lachen viel, aber er kann auch echt streng sein", verriet die 21-Jährige im Interview mit Promiflash und schwärmte weiter, dass sich die zwei super verstehen würden. Wie viel Spaß Cheyenne und Evgeny neben dem harten Training miteinander haben, teilen die zwei auch immer wieder mit ihren Fans im Netz.

Ihre guten Schwingungen will das Tanz-Duo auch in der kommenden Show auf der Tanzfläche präsentieren. "Darum werden wir wieder alles geben und ich will natürlich versuchen, mich zu verbessern", versicherte die junge Mutter im Interview.

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht im September 2021

RTL / Stefan Gregorowius Cheyenne Ochsenknecht und Evgeny Vinokurov bei "Let's Dance" 2022

Instagram / cheyennesavannah Evgeny Vinokurov und Cheyenne Ochsenknecht im Februar 2022

