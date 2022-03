Britney Spears (40) wird angeblich schon bald ein Buch über ihr eigenes Leben veröffentlichen. Die Sängerin hat mit ihren 40 Jahren bereits eine bewegte Vergangenheit hinter sich. Angeblich will sie ihr Privatleben, ihre früh gestartete Karriere und sicherlich nicht zuletzt auch ihren Kampf gegen die 13 Jahre andauernde Vormundschaft in ihren Memoiren thematisieren. Die "Toxic"-Interpretin soll schon einen millionenschweren Buch-Deal an Land gezogen haben. Und angeblich will Britney darin wirklich alles auspacken.

Das behauptete zumindest ein Insider gegenüber Us Weekly: "Britney wird in ihren Memoiren nichts zurückhalten." Vor allem ihre Familie wird sich wohl warm anziehen müssen, wenn Britney tatsächlich ihre Erinnerungen veröffentlicht. Immerhin hat sie ihren Verwandten zuletzt immer wieder schwere Vorwürfe gemacht. Vor allem gegen ihre kleine Schwester Jamie Lynn (30) hegt Brit offenbar noch einen tiefen Groll. "Britney fühlt sich von Jamie Lynn extrem betrogen, wie sie auch öffentlich erklärt hat. Sie will in ihrem Buch darlegen, dass Jamie Lynn ohne sie keine Karriere hätte", meinte die Quelle weiter.

Jamie Lynn hat erst vor wenigen Wochen selbst eine Autobiografie auf den Markt gebracht – und damit erneut den Zorn ihrer älteren Schwester auf sich gezogen. "Ein nationaler Bestseller? Das Timing deines Buches ist echt unglaublich, Jamie. Vor allem, weil die ganze Welt keine Ahnung hatte, was mir angetan wurde", wetterte Britney im Netz und behauptete, Jamie Lynns Buch bestehe nur aus Lügen.

Instagram / britneyspears Britney Spears im November 2021

Getty Images Jamie Lynn Spears bei den Country Music Awards in Texas, April 2015

Getty Images Britney und Jamie Lynn Spears im April 2003 in Santa Monica

