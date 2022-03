Kanye West (44) schlägt im Rosenkrieg mit Kim Kardashian (41) wieder um sich! Seit Wochen teilt der Musiker Seitenhiebe gegen seine Ex und deren neuen Freund Pete Davidson (28) aus. Er bezeichnete den Comedian bereits als Idioten und Loser – doch geht der Rapper nun zu weit? Auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte Kanye am Mittwoch das Musikvideo zu seinem neuen Song "Eazy" – und in dem bringt er eine Knetfigur um, die ganz nach Pete aussieht! Auch im Songtext schießt der Sänger gegen seinen Widersacher.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de