Kanye West (44) will im Scheidungsprozess nicht klein beigeben! Die Ehe des Rappers und der Unternehmerin Kim Kardashian (41) ging im vergangenen Jahr endgültig in die Brüche. Auch wenn der US-Amerikaner noch immer den Eindruck erweckt, die Mutter seiner Kinder zurückerobern zu wollen, pocht diese schon seit Monaten auf die Scheidung. Jetzt sieht es aber ganz so aus, als könnte der Prozess ziemlich schmutzig werden. Offenbar versucht Kanye seiner Ex jede Menge Steine in den Weg zu legen.

Aus Gerichtsdokumenten, die Radar Online vorliegen, geht hervor, dass der Musiker einen neuen Weg gefunden hat, eine Entscheidung hinauszuzögern. Dem Bericht nach hat Kanye einen Antrag gestellt, den Ehevertrag der Ex-Partner aus dem Protokoll streichen zu lassen. Grund dafür: Der 44-Jährige stellt die Gültigkeit der Vereinbarung infrage. "Die Vermutung der Ungültigkeit besteht, bis sie vor Gericht widerlegt wird oder die Parteien die Vereinbarung ratifizieren", betonte sein Anwalt. Da sich der Fall noch im Anfangsstadium befinden würde, seien bisher keine weiteren Untersuchungen vorgenommen worden. Kim habe auch noch nicht auf den Antrag ihres Noch-Mannes reagiert.

Tatsächlich scheint es aber so, als wäre Ye, wie sich Kanye mittlerweile nennt, auf dem besten Weg in eine neue Beziehung. Ob er dann womöglich den Scheidungsprozess doch noch beschleunigen wird? Seine neue Flamme Chaney Jones teilte via Instagram ein Bild, auf dem sie dicht an Kanye geschmiegt zu sehen ist. Dazu postete sie bedeutungsvoll ein kleines Herz.

Getty Images Kanye West, Rapper

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian

Instagram / chaneyjonesssss Chaney Jones und Kanye West

