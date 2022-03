Georgia Harrison hat sich einen Scherz mit ihren Fans erlaubt! Die britische Love Island-Bekanntheit hatte gestern auf Social Media verkündet, dass sie angeblich schwanger sei. So veröffentlichte die Beauty ein Red-Carpet-Foto mit ihrem Freund Joshua, auf dem sie sich verdächtig den Bauch hält. In den Kommentaren bestätigte sie dann auch ihr vermeintliches Babyglück. Doch jetzt ruderte Georgia zurück: Sie ist gar nicht schwanger – und hat nur herumgealbert!

Offenbar haben Georgia wohl zahlreiche Nachrichten erreicht, denn sie hat ihre vermeintlichen Schwangerschaftskommentare unter ihrem Beitrag inzwischen wieder gelöscht – und dort auch die Kommentarfunktion für andere ausgestellt. In ihrer Instagram-Story erklärte sie nun nämlich: "Ich bin offensichtlich nicht schwanger. Wir fanden es nur lustig, dass ich mir auf fast allen Bildern den Bauch so gehalten habe. Und um das noch mal klarzustellen: Ich habe nie gesagt, dass ich schwanger bin."

Tatsächlich hat Georgia das Wort "schwanger" nie in den Mund genommen. Dafür verwendete sie aber im Zusammenhang mit dem Bauchfoto Sätze wie "Ich kann nicht glauben, dass wir es geschafft haben, das so lange geheim zu halten" oder "Jetzt ist die Katze aus dem Sack". Außerdem hatte sie in ihrer Story davon gesprochen, schon eine Babyparty zu planen. Findet ihr es okay, dass sie ihre Abonnenten so an der Nase herumgeführt hat? Stimmt ab!

Instagram / georgialouiseharrison Georgia Harrison, UK-"Love Island"-Star

Instagram / georgialouiseharrison Georgia Harrison, UK-"Love Island"-Star

Instagram / georgialouiseharrison Georgia Harrison, Influencerin

