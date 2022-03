In der TV-Show "Nightwatch – Jenseits der Angst" machen prominente Kandidaten übersinnliche Erfahrungen und treten mithilfe eines Mediums und eines Jenseitsforschers mit Verstorbenen in Kontakt. Zuletzt hatte zum Beispiel Thorsten Legat (53) angeblich eine Begegnung mit seinem verstorbenen Bruder Peter. In der neuen Folge des Mystery-Formats hat Ex-Germany's next Topmodel-Star Sara Kulka (31) ein ähnlich emotionales Erlebnis: Sie spricht dabei angeblich mit ihrer verstorbenen Großmutter.

Gemeinsam mit ihrer Mutter Goscha verbrachte Sara für die Dreharbeiten eine Nacht in einem früheren DDR-Gefängnis in Berlin. Dort soll sie tatsächlich mit ihrer geliebten Oma kommuniziert haben, wie sie gegenüber Bild verrät: "Man glaubt das nicht, bis man es selbst erlebt. [...] Ich konnte meine Oma fragen, ob sie weiß, dass ich eine schöne Kindheit bei ihr hatte. Sie hat mit 'Ja' geantwortet und dass sie über mich und meine Töchter wacht wie ein Schutzengel."

Ihre ersten sechs Lebensjahre verbracht Sara bei ihrer Oma. Vor fünf Jahren verstarb ihre Großmutter allerdings. Saras Mutter ging die übersinnliche Begegnung in dem Gefängnis sogar so nah, dass sie den Dreh zwischenzeitlich abbrechen musste. "Sie hatten zuletzt kein gutes Verhältnis", erklärt Sara.

