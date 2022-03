Riccardo Simonetti (29) ist aus der deutschen Fernsehlandschaft kaum mehr wegzudenken! Der Influencer unterhält seine Fans nämlich nicht nur in den sozialen Medien regelmäßig mit Geschichten aus seinem Alltag – er tritt auch immer wieder in TV-Sendungen wie beispielsweise Wer stiehlt mir die Show? oder in seinem eigenen Format "Legendär" auf. Jetzt erobert das Multitalent auch die Serienwelt: Riccardo hat eine Rolle in "Notruf Hafenkante" ergattert!

"Darf ich vorstellen – das ist Dr. Donald Rösler, der neue Notarzt bei 'Notruf Hafenkante'", schrieb Riccardo jetzt auf seinem Instagram-Profil und betonte zudem: "Ich freue mich riesig, jetzt einen Arzt im Fernsehen zu spielen! Einen Charakter verkörpern zu dürfen, der so ganz anders lebt als ich, ist eine Erfahrung total außerhalb meiner Komfortzone – und ich finde es superspannend, mich da selbst einzufühlen." Inzwischen habe der 29-Jährige seinen ersten Tag am Set der ZDF-Serie hinter sich gebracht und sei total begeistert. Wann genau die neuen Folgen mit Riccardo ausgestrahlt werden, verriet er bislang allerdings nicht.

Damit Riccardo seine Rolle auch realitätsnah spielen kann, bekomme der Influencer während der Dreharbeiten Unterstützung von Profis. "Am Set selbst sind echte Notärzte und Sanitäter, die mir die richtigen Handgriffe und Co. erklären, damit ich dann im Fernsehen auch alles richtig mache, das ist total cool", schwärmte er von seinem neuen Job.

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti, Model

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti als Dr. Donald Rösler am Set der Serie "Notruf Hafenkante"

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti, Entertainer

