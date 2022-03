Britney Spears (40) öffnet ihr Herz! Die ehemalige Pop-Prinzessin hat ein paar harte Monate hinter sich: In einem emotionalen Gerichtsprozess konnte die Musikerin sich nach 13 Jahren aus der Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears (69) befreien, der ihr gesamtes Leben diktiert hatte. Wer ihr während dieser schweren Zeit immer den Rücken gestärkt hat? Ihr Verlobter Sam Asghari (28). Aktuell fiebern die zwei Turteltauben auf ihre Hochzeit hin. Jetzt widmete Britney Sam eine rührende Liebeserklärung zu dessen 28. Geburtstag.

"Alles Gute zum Geburtstag für meinen Verlobten! Ich liebe dich so sehr... Ich will eine Familie mit dir – ich will alles mit dir!", schüttete sie auf Instagram ihr Herz aus. Dazu veröffentlichte sie ein superschönes Pärchenfoto mit Sam, das sie bei Sonnenuntergang am Strand zeigt. Die beiden sind schon vor ein paar Tagen zusammen in den Urlaub geflogen – wohin genau, ist nicht bekannt. Es sieht aber nach einer absoluten Trauminsel aus!

Sam reagierte bereits auf Britneys süße Worte. "Es gäbe Millionen Dinge, die man sich wünschen könnte – aber ich habe nur einen Wunsch", kommentierte der Hottie den Beitrag. Ihre Fans flippen deswegen total aus: "Die beiden bekommen bestimmt bald ihr erstes Baby", betonte ein Follower. "Ihr werdet die hübschesten Kinder haben!", jubelte ein anderer.

Anzeige

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari 2019

Anzeige

Instagram / samasghari Sam Asghari und Britney Spears im Februar 2022

Anzeige

Instagram / samasghari Sam Asghari und Britney Spears an Weihnachten 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de