Álvaro Soler (31) ist im The Voice Kids-Fieber! Heute Abend startet die Jubiläumsstaffel der beliebten Gesangsshow mit den Mini-Talenten auf Sat.1. In der Jury der zehnten Ausgabe sitzen dieses Mal wieder die Coaches Wincent Weiss (29), Michi Beck (54), Smudo (53) und Lena Meyer-Landrut (30). Auch Álvaro ist erneut mit am Start, nachdem er in der vergangenen Staffel sein Debüt gegeben hatte. Der gebürtige Spanier ist wegen der neuen "The Voice Kids"-Ausgabe schon total aus dem Häuschen!

"Einmal wäre echt zu wenig gewesen. Jetzt bin ich erst so richtig warmgelaufen", berichtet der Hottie nun im Promiflash-Interview. "Ich musste gar nicht überlegen, um zu sagen: 'Natürlich mache ich das noch mal!'" Und worauf freut er sich am meisten? "Ich freue mich auf alle Kids, die jetzt kommen. Ich kann es wirklich kaum erwarten." Weiter schwärmt Álvaro: "Wenn eine Stimme anfängt zu singen, hat man direkt Kopfkino und dann dreht man sich um und ist total überrascht. Das liebe ich, es ist wirklich sehr aufregend."

Was macht ihm an dem Coaching-Job am meisten Spaß, wenn er auf seine bisherige Erfahrung zurückschaut? "Die Blind-Auditions sind echt sehr cool und aufregend. Man ist nervös und muss mit den anderen Coaches batteln, damit man das Talent bekommt." Die Talente zu überzeugen sei total lustig und mache viel Spaß. "Das Coaching ist aber genauso spannend, wenn man mit den Kids arbeitet und erkennt, wo ihre stimmlichen Limits sind und was da noch alles gehen kann – die Kids sind einfach toll. Ich liebe es, mit ihnen zu arbeiten", jubelt der "Eterno Agosto"-Interpret.

Anzeige

SAT.1/André Kowalski Die "The Voice Kids"-Jury der zehnten Staffel

Anzeige

Instagram / wincentweiss Álvaro Soler und Wincent Weiss bei "The Voice Kids" 2021

Anzeige

ActionPress Álvaro Soler, Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de