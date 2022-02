Mike Singer (22) ist zurück, da, wo alles begann! 2013 begann der damals 13-Jährige bei The Voice Kids seine Karriere. Im Team von Lena Meyer-Landruth (30) schaffte er es zwar nur bis in die Battles – anschließend startete er jedoch durch und veröffentlichte bereits fünf Alben. Seine Wurzeln hat der Musiker jedoch bis heute nicht vergessen: Mike feiert jetzt nach neun Jahren sein Comeback auf der "The Voice Kids"-Bühne!

In einer Pressemitteilung kündigte Sat.1 nun die Rückkehr des 22-Jährigen in die Castingshow an. Am 4. März wird Mike als Gast der neuen Staffel erneut auf der großen Bühne stehen und dort seinen Hit "Bonjour, ça va?" performen. Für den Popstar ein emotionaler Moment: "Nach so vielen Jahren jetzt wieder auf der 'The Voice Kids'-Bühne zu stehen, macht mich unfassbar stolz. Das ist wie nach Hause kommen! Meine Teilnahme war ein großes Sprungbrett für mich!"

In der Sendung trifft Mike wieder auf Lena, die auch 2022 in der Jury sitzt. Über das Wiedersehen freuen sich die beiden total. "Es ist irre, dass wir uns jetzt hier [...] wiedersehen. Du hast es wirklich geschafft und bist ein herzensguter Mensch", erklärt die Sängerin laut der Pressemitteilung in der Show.

SAT.1/Richard Hübner Mike Singer 2013 bei "The Voice Kids"

Getty Images Mike Singer

SAT.1/André Kowalski Die "The Voice Kids"-Jury der zehnten Staffel

