Auf die Germany's next Topmodel-Kandidatinnen kommen nervenaufreibende Stunden zu! Bereits in den ersten fünf Folgen von Heidi Klums (48) beliebter Castingshow wurde den Nachwuchsmodels rund um Paulina Stepowska (32), Lieselotte Reznicek und Co. so einiges abverlangt. Dafür wurden die Teilnehmerinnen zuletzt mit Flugtickets nach Los Angeles belohnt – doch in der sonnigen Metropole geht es direkt ans Eingemachte: In der kommenden Woche steht bei "Germany's next Topmodel" schon das große Umstyling an!

Richtig gehört, in der nächste Folge geht es den Nachwuchsmodels wieder an die Haare! "Die Klingen sind geschärft! Die Looks sind entschieden!", deutet Heidi in der Vorschau an und betont dann voller Begeisterung: "Umstyling!" Auch in diesem Jahr dürfen sich die Zuschauer wohl wieder auf extreme Veränderungen freuen. "Es wird so krass", teasert Heidi nämlich in dem kurzen Clip an, während sie neben einer Kandidatin steht.

Doch so euphorisch wie Heidi sind ihre Schützlinge keinesfalls! Während sich die Modelmama auf die Wandlungen freut, blicken die Kandidatinnen vor allem geschockt drein. Bei Noëlla rollen vor dem Umstyling sogar die Tränen – und auch Sophie ist total erschüttert, als ihr der Stylist Farbe in die Haare schmiert.

Anzeige

ProSieben / Richard Hübner Heidi Klum mit ihren GNTM-Kandidatinnen beim Dreh des Openers

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum, GNTM-Chefin

Anzeige

Getty Images Heidi Klum bei der Premiere von "Moonfall" in Hollywood, Januar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de