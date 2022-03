Will Mike Cees die Scheidung von Michelle Monballijn doch nicht durchziehen? Mitte Februar gab der ehemalige Sommerhaus-Kandidat bekannt, dass er sich nach nur einem Jahr Ehe von seiner Frau scheiden lassen will. Für ihre Fans war dieser Schritt keine allzu große Überraschung – schließlich hatten sich bei ihnen schon in der Paar-Show Probleme gezeigt und auch danach wurde es nicht besser. Beide Seiten schienen eine Scheidung für das Beste zu halten. Doch ein neues Detail wirft jetzt die Frage auf: Hat Mike doch noch nicht mit Michelle abgeschlossen?

In einem aktuellen RTL-Interview überraschte der Reality-TV-Star jetzt damit, dass er seinen Ehering in die Kamera hielt! "Wir tragen die beide noch. Ich werde den nicht ablegen", stellte Mike klar. Dann ergänzte er, dass er die Scheidungspapiere auch noch nicht eingereicht habe. Bedeutet das etwa, dass er doch noch an seiner Ehe mit Michelle festhält? "Jeder denkt ein bisschen drauf rum. Aber Happy End ist auszuschließen erst mal", offenbarte der Kampf der Realitystars-Kandidat. "Wer heiratet, muss davon ausgehen, dass er sich vielleicht doch noch scheiden lässt."

Weiter erzählte Mike: "Ich habe das als Erstes ausgesprochen: 'Ich möchte die Scheidung.' Michelle sagte dann ja auch sofort: ja. Ein paar Minuten später [...] haben wir uns gefragt: 'Wollen wir das wirklich machen?'" Und wie läuft es aktuell zwischen ihm und seiner Noch-Ehefrau? Haben sie Kontakt? "Zweimal die Woche sehen wir uns und wir telefonieren täglich – aber nicht mehr so, wie es mal war."

RTL / Stefan Menne "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer Michelle Monballijn und Mike Cees-Monballijn

RTL Michelle Monballijn und Mike Cees-Monballijn

Instagram / mikecees_official Michelle Monballijn und Mike Cees-Monballijn im Dezember 2021

