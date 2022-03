Amira Pocher (29) kann auf die Unterstützung ihrer Mutter Mirjam zählen. Die Moderatorin beweist zurzeit in der aktuellen Staffel von Let's Dance, welches tänzerische Talent in ihr steckt. Vergangene Woche drückte der zweifachen Mama ihr Ehemann Oliver Pocher (44) vor Ort die Daumen. In der Show vom Freitagabend durfte sich die TV-Bekanntheit über die Anwesenheit ihrer Mama Mirjam freuen. Amiras Mutter war sichtlich gerührt von der Performance ihrer Tochter auf dem Tanzparkett.

Mit ihrer Darbietung des Slowfoxes tanzte sich die 29-Jährige in die Herzen des Publikums. Danach applaudierten die Zuschauer im Studio nicht nur, sondern gaben der Podcasterin auch Standing Ovations. Aber nicht nur die "Let's Dance"-Fans waren begeistert von Amiras Leistung. Ihre Mama Mirjam konnte sich ein Tränchen während dem Auftritt ihrer Tochter nicht verdrücken und drückte diese voller Stolz nach ihrem Tanz.

Die Jury hingegen sah bei der "Prominent!"-Moderatorin noch Verbesserungspotenzial. "Ihr hattet schöne Teile zwischendurch, aber es war im Grunde nicht viel. Da muss mehr kommen", kommentierte Joachim Llambi (57) die Performance der gebürtigen Österreicherin. "Du hast so ein Charisma, das kann niemand lernen. Das Tanzen geht in die richtige Richtung", teilte Motsi Mabuse (40) mit.

Alle Episoden von "Let's Dance" bei RTL+.

Anzeige

Getty Images Amira Pocher mit ihrer Mutter Mirjam Svetnik bei "Let's Dance"

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Massimo Sinató und Amira Pocher bei "Let's Dance"

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi bei "Let's Dance"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de