Cheyenne Ochsenknecht (21) vermisst Let's Dance jetzt schon! In der vergangenen Folge der beliebten Show hat es sich für die Tochter von Natascha Ochsenknecht (57) und ihren Tanzpartner Evgeny Vinokurov (31) ausgetanzt: Zur großen Enttäuschung vieler Fans und Kollegen mussten die beiden das Tanzparkett räumen. Während Cheyenne die Entscheidung erst mal sacken lassen musste, äußerte Evgeny seinen Unmut über die mageren Jurypunkte. Jetzt meldete sich auch die Influencerin zu Wort – und schwärmte vor allem von Evgeny, in dem sie einen Freund gefunden habe!

"Vielen Dank an Evgeny Vinokurov – einer der talentiertesten Tänzer und besten Menschen, den ich je kennenlernen durfte", freute sich die 21-Jährige auf Instagram und versicherte, dass sie und der ehemalige Unternehmensberater als Freunde weiterhin in Kontakt stehen werden. Auf ihre kurze "Let's Dance"-Zeit blickte Cheyenne hingegen mit einem weinenden und einem lachenden Auge zurück.

"Ich hätte euch gerne noch so viel mehr von mir gezeigt", zeigte sich die Mutter der kleinen Mavie enttäuscht über ihr frühes Aus in der Tanzshow. Dennoch habe die Teilnahme an der Sendung all ihre Erwartungen übertroffen. "Ich hätte nie gedacht, dass mir das Tanzen so Spaß machen würde [...]. Ich bin extrem dankbar für diese Erfahrung und kann erhobenen Hauptes sagen, dass ich wirklich alles gegeben habe", resümierte Cheyenne.

RTL / Stefan Gregorowius Cheyenne Ochsenknecht und Evgeny Vinokurov bei "Let's Dance" 2022

RTL / Stefan Gregorowius Evgeny Vinokurov und Cheyenne Ochsenknecht bei "Let's Dance"

Thomas Burg / ActionPress Cheyenne Ochsenknecht, "Let's Dance"-Kandidatin 2022

