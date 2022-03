Daniela Büchner (44) widerfuhr in ihrem Leben etwas sehr Schlimmes. Im Jahr 2018 verlor die Goodbye Deutschland-Bekanntheit ihren Mann Jens Büchner (✝49) an den Krebs. Die Reality-TV-Teilnehmerin geht offen mit ihrem großen Verlust um: Alljährlich gedenkt sie ihres Jens an dessen Todestag öffentlich im Netz. Doch über ein Thema hatte der TV-Star bisher geschwiegen: Danni gab jetzt zu, einst eine Fehlgeburt erlitten zu haben.

Auf Instagram durften Dannis Follower sie mit Fragen löchern. Neben ulkigen Nachrichten und Date-Anfragen sprach sie ein Fan auf ein ernstes Thema an. Ob die 44-Jährige auch mal die Erfahrung gemacht habe, eine Fehlgeburt zu erleiden? "Ja", antwortete die Mutter von fünf Kindern. Wie alt sie war und von wem sie schwanger gewesen war, verriet die Wahl-Mallorquinerin jedoch nicht.

Danni ist offenbar einfach nur überglücklich darüber, fünf gesunde Kinder auf die Welt gebracht zu haben, die ihr wichtiger sind als alles andere, wie sie oftmals betont. Aber auch seitens ihrer Kinder bekommt die Löwenmama süße Worte zu hören. Ihre Tochter Joelina (22) widmete ihr im Dezember letzten Jahres auf Instagram einen berührenden Post. "Ich bin so dankbar für das, was du mir mit auf den Weg gegeben hast und dass wir gemeinsam schon so viele Höhen und Tiefen erlebt und geschafft haben", schwärmte die 23-Jährige von ihrer Mutter.

Daniela Büchner, 2021

Daniela Büchner mit ihren Kindern, Ostern 2020

Danni Büchner und ihre Tochter Joelina

