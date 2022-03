Kim Kardashian (41) ist wütend. In den vergangenen Wochen disste der Noch-Ehemann des Reality-TV-Stars, Kanye West (44), immer wieder dessen neuen Partner Pete Davidson (28) öffentlich im Netz. Doch kürzlich trieb er es auf die Spitze: In seinem neusten Musikvideo beerdigt der Rapper eine dem Comedian ähnlich sehende Figur bei lebendigem Leib. Wie ein Insider nun verriet, sei Kim außer sich vor Wut darüber.

"Sie denkt, dass es viel zu gewalttätig ist und ist verärgert", plauderte eine Quelle gegenüber People aus. Die vierfache Mutter habe genug von den Sticheleien des 44-Jährigen und wolle, dass diese endlich aufhören. "Sie ist wirklich wütend auf Kanye, dass er so etwas tut", betonte der Informant. Zudem könnte Kim nicht verstehen, wie Kanye sich darüber aufregen kann, dass North auf TikTok ist, wenn er solche Musikvideos veröffentlicht.

Für den Keeping up with the Kardashians-Star stehe nun erst mal das Wohl seiner Kinder an erster Stelle. "Kims derzeit größte Sorge ist es, sicherzustellen, dass ihre Kinder vor der Situation geschützt werden, denn alles spielt sich in der Öffentlichkeit ab und das ist sehr schwierig, wenn Kinder involviert sind", gab die Quelle zu verstehen.

Musikvideo: "The Game & Kanye West" mit "Eazy" Pete-Davidson-Knetfigur in Kanye Wests Musikvideo

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im März 2022

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern Psalm, Chicago, Saint und North

