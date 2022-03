Alec Völkel (50) hat seine Tochter an einen ganz besonderen Ort geführt! Im April 2021 bekam der The BossHoss-Star gemeinsam mit Johanna Völkel sein zweites Kind. Das Paar gab seinem Nachwuchs den außergewöhnlichen Namen Rosenrot Malou. Mit ihrem großen Bruder Charlie Joe bringt das Mädchen jede Menge buntes Treiben in das Leben seiner Eltern. Jetzt besuchte die kleine Maus mit Charlie und Alec einen Ort, der ihrem Vater vertraut ist: der rote Teppich. Diesen nutzte der Sänger kurzerhand, um mit Rosie das Laufen zu üben!

Auf Instagram postete Alec ein Video, das zeigt, wie er und sein Sohn Charlie die kleine Rosie an die Hand nehmen und mit ihr über den Red Carpet gehen. Mit elf Monaten beweist die Mini-Völkel: Sie ist schon richtig flink unterwegs. Gekonnt tapst Rosie auf dem roten Teppich – und absolvierte damit ihren ersten Red-Carpet-Auftritt!

Nicht allzu oft geben Alec und seine Frau Johanna ihren Followern süße Einblicke in ihr Familienleben. Umso mehr freut es die Follower, wenn das Paar seinen Fans einen Schnappschuss aus dem privaten Album zeigt. Im September letzten Jahres postete die Partnerin des Rockers auf Instagram das erste Familienbild zu viert, zu dem sie viele süße Worte, wie zum Beispiel von Claudelle Deckert (48), erhielt.

Instagram / alecvoelkel_bossburns Alec Völkel mit seinen Kindern Charlie Joe und Rosenrot

Instagram / alecvoelkel_bossburns Johanna und Alec Völkel mit ihren Kindern Rosenrot und Charlie Joe

Instagram / claudelle.loves Claudelle Deckert im Januar 2021

