Kanye West (44) und Chaney Jones turteln ganz öffentlich! Im Liebesleben des Rappers scheint es derzeit ziemlich turbulent zuzugehen: Einerseits hängt er noch an der Beziehung zu seiner Ex-Freundin Kim Kardashian (41) – andererseits ist er ständig mit seiner neuen Flamme unterwegs. Ob Chaney wirklich Kanyes Freundin ist oder nur eine gute Bekannte, die ihn inspiriert, ist sogar in dem näheren Umfeld des Musikers umstritten. Jetzt scheint es aber so, als würde zwischen dem US-Amerikaner und dem Model doch mehr laufen: Kanye packte Chaney ganz ungeniert an den Po.

Paparazzi lichteten den 44-Jährigen und die Dunkelhaarige, die große Ähnlichkeit zu Kim hat, bei einem Spaziergang durch Miami ab. Dabei schienen die beiden nicht nur total vertraut miteinander zu sein – sie konnten auch kaum die Hände voneinander lassen. Der "Donda"-Interpret versteckte nicht, wie sexy er seine Begleiterin in ihren knallengen Hotpants fand und griff ihr ganz offensichtlich vor den Augen aller an ihren Allerwertesten. Beim Anblick der heißen Kurven der Beauty ließ er außerdem seine Zunge bedeutungsvoll im Mund kreisen.

Aber ist die Liaison zwischen dem vierfachen Vater und seiner Begleiterin wirklich ernst? Ein Insider behauptete, dass die beiden nur eine Show für die Öffentlichkeit abziehen. "Die Beziehung mit Chaney Jones ist nicht echt", ließ die Quelle gegenüber The Sun verlauten. Kanye habe daraus in seinem Freundeskreis kein Geheimnis gemacht. "Er denkt, es macht Kim eifersüchtig – auch wenn sie offensichtlich über ihn hinweg ist", erklärte der Informant.

Backgrid/MEGA Kanye Wests Hand an Chaney Jones' Po

Backgrid/MEGA Kanye West und Chaney Jones

SIPA PRESS / ActionPress Kanye West und Kim Kardashian im November 2019 in New York

