Was läuft wirklich zwischen Kanye West (44) und Chaney Jones? In den vergangenen Tagen wurde der Rapper immer wieder an der Seite des Models gesehen. Das Besondere daran: Chaney könnte die Doppelgängerin von Kanyes Ex Kim Kardashian (41) sein. Zu ihrer möglichen Romanze haben Chaney und Kanye sich bislang noch nicht öffentlich geäußert. Doch nun verriet ein Insider: Ihr Flirt ist gar nicht echt – Kanye wolle damit bloß Kim eifersüchtig machen.

Der 44-Jährige hat seit der Trennung von Kim im vergangenen Jahr immer wieder versucht, die Keeping Up with the Kardashians-Beauty zurückzugewinnen. Außerdem geht es ihm absolut gegen den Strich, dass die Mutter seiner vier Kinder inzwischen Pete Davidson (28) datet. Wie ein Insider gegenüber The Sun ausplauderte, soll Kanye sich daher überlegt haben, Kims Aufmerksamkeit zu erregen, indem er jemanden datet, der genauso aussieht wie sie. "Kanyes neueste Beziehung mit Chaney Jones ist absolut nicht echt. Er will sie nur an seiner Seite, um Kim zu ärgern. [...] Kanye hat seinen Freunden sogar gesagt, dass er das alles nur für Publicity macht, weil er wusste, dass er mit ihr fotografiert wird. In seinem Kopf kann er Kim damit eifersüchtig machen, obwohl Kim offenbar nach vorne schaut", meinte die Quelle.

Tatsächlich soll Kanye erst jetzt wirklich klar werden, dass seine Ehe vorbei ist. "Er hat im Moment nicht die Absicht, eine Beziehung mit jemandem einzugehen. Aber er lässt sich gerne mit anderen Frauen ablichten, weil er die Aufmerksamkeit mag, die ihm das einbringt, und weil er weiß, dass Kim die Bilder sehen wird", fügte der Insider hinzu.

SIPA PRESS / ActionPress Kanye West und Kim Kardashian im November 2019 in New York

MEGA Kanye West und Chaney Jones in Miami

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian, 2016

