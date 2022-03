Dua Lipa (26) hat sich wieder mal ordentlich in Schale geschmissen! Die "Levitating"-Sängerin weiß sich stets gekonnt in Szene zu setzen. Im Netz präsentiert sich die Musikerin regelmäßig superstylish – mal mit mehr oder weniger Haut. Seit Ende 2021 ist Dua außerdem wieder zu haben – die Liebelei mit Anwar Hadid (22) ging in die Brüche. Seitdem zeigte sie aber mehr denn je: Fashion ist ihr Ding. Das bewies sie nun abermals. Dua rockte ein cooles Jeans-Outfit!

Paparazzi erwischten die Beauty in den Straßen von Los Angeles. Dabei zog Dua vor allem mit ihrer schicken Kleidung alle Blicke auf sich. Zu einem bauchfreien Jeans-Top wählte die hübsche Sängerin eine gemusterte Mom-Hose – ebenfalls in Jeans. Sogar ihre Handtasche passte in Jeans-mäßig zu ihrem Outfit. Das Ganze rundete Dua mit silbernem Schmuck ab.

Generell mag es die Britin modisch eher ausgefallen. Im Interview mit Vogue hatte Dua 2018 verraten: "Verschiedene Farben, verschiedene Stile – ich habe mich nie eingeschränkt und die Looks durch Accessoires und Lagen zu meinen eigenen gemacht." Bereits seit frühester Kindheit interessiere sie sich für Mode. "Ich habe schon immer gerne Verkleiden gespielt", plauderte die Fashionista aus.

Backgrid / ActionPress Die Sängerin Dua Lipa im März 2022

Instagram / dualipa Dua Lipa im März 2022

Instagram / dualipa Die Musikerin Dua Lipa im Februar 2022

