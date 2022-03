Ist Pete Davidson (28) davon etwa wirklich geschmeichelt? Nach Kim Kardashians (41) Ehe-Aus mit Kanye West (44) ist der Comedian der neue Mann an der Seite der Reality-TV-Bekanntheit. Einer hat aber richtig was dagegen: Kanye West beleidigte Pete bereits öffentlich und legte kürzlich noch eine Schippe drauf: In einem Musikvideo bringt er eine Knetfigur um, die ganz nach Pete aussieht. Doch der Schauspieler soll das gar nicht so schlimm finden: Er fühle sich sogar geschmeichelt!

Kanyes Musikvideo zu seinem Song "Eazy" schlug hohe Wellen. Im Netz fragten sich erschütterte Fans, ob der Rapper nicht damit zu weit gehe, eine Knet-Version von Pete zu begraben. Ein Insider gab jedoch gegenüber Page Six an, dass Pete selbst sich nicht viel draus mache, offenbar zur Zielscheibe von dem "Stronger"-Interpreten geworden zu sein. Der Freund von Kim soll sogar durch Kanyes große Aufmerksamkeit fast geschmeichelt sein und sich "in keiner Weise bedroht" fühlen.

In dem Musikvideo entführt eine Knetfigur, die Kanye darstellen soll, ein Knetmännchen in Gestalt von Pete, stülpt ihm einen Sack über den Kopf, fesselt ihn und wirft ihn auf die Ladefläche eines Geländewagens. Daraufhin wird die Pete-Figur lebendig begraben. Auf YouTube stand für viele Fans fest: Kanye und sein Team wollten mit dem Musikvideo Pete ordentlich eins auswischen. "Ich glaube, ihre Anwälte haben ihnen gesagt, wie weit sie in dem Musikvideo gehen können, ohne rechtliche Probleme zu bekommen", meinte ein User zu wissen.

Musikvideo: "The Game & Kanye West" mit "Eazy" Pete-Davidson-Knetfigur in Kanye Wests Musikvideo

Musikvideo: "The Game & Kanye West" mit "Eazy" Knetfiguren von Pete Davidson und Kanye West im Musikvideo zu "Eazy"

Getty Images Pete Davidson im Dezember 2021

