Er greift wieder an! Seit Wochen keift Kanye West (44) Pete Davidson (28) an. Der Grund: Der Comedian ist der neue Freund von Kanyes Ex Kim Kardashian (41). Zuletzt versuchte der Musiker, die Mutter seiner vier Kinder zurückzugewinnen. Doch seine Maßnahmen scheinen eher das Gegenteil zu bewirken. Die Unternehmerin will den Scheidungsprozess offenbar sogar beschleunigen. Trotzdem schießt Kanye nun wieder scharf gegen Pete!

Auf Kanyes Instagram-Account ist ein Screenshot von Petes gelöschtem Profil zu finden. Darunter schrieb der Rapper: "Ich habe Skete von Instagram verjagt. Sag deiner Mutter, dass ich deinen Namen für immer geändert habe." Somit geht der "Donda"-Interpret anscheinend davon aus, dass er der Grund für Petes Social-Media-Abwesenheit ist – und scheint dies als kleinen Gewinn zu sehen.

Tatsächlich war Petes Instagram-Anwesenheit nur von kurzer Dauer. Rund eine Woche hielt er es auf der Plattform aus. Kanye teilte zudem einen Artikel, in dem behauptet wird: Der 28-Jährige soll seinen Account deaktiviert haben, weil Kanyes Fans ihn beleidigt hätten.

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West im Februar 2020 in Beverly Hills

Getty Images Pete Davidson, Comedian

Getty Images Kanye West bei einer Fashion Show in NYC im Dezember 2018

