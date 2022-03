Die Leben leicht gemacht-Kandidaten können sich über einen prominenten Trainer freuen! In der kommenden Folge bekommen die Teilnehmer, die an ihrem Körper arbeiten und so ihr Leben verändern wollen, Unterstützung von Fabian Hambüchen (34). Auch der ehemalige Weltmeister im Kunstturnen hatte früher Probleme mit seinem Gewicht – und kann sich daher gut mit den Kandidaten identifizieren. Im Promiflash-Interview verrät Fabian jetzt vorab: So waren die "Leben leicht gemacht"-Dreharbeiten für ihn.

"Es war eine aufregende, inspirierende und total schöne Zeit. Jeder Teilnehmer, aber auch die ganze Produktion war sehr nett und ein super-eingespieltes Team. Ich habe mich dort sehr wohlgefühlt", schwärmt der Olympiasieger im Promiflash-Interview. Was genau konnte er den Kandidaten so mitgeben? "Ich konnte den Kandidaten erstens zeigen, dass sogar Leistungssportler mit ähnlichen Themen zu kämpfen haben und zweitens, dass es sich lohnt, für seine Ziele und Träume zu kämpfen", verrät Fabian. "Die Schwierigkeit bei uns allen besteht darin, eine Sache von Anfang bis Ende durchzuziehen. Das Durchhaltevermögen und die Disziplin sind entscheidend."

Natürlich haben nicht alle Kandidaten so viel Disziplin wie Fabian als ehemaliger Leistungssportler – fiel es ihm da manchmal schwer, als Coach geduldig zu bleiben? "Es fiel mir gar nicht schwer, weil die Jungs und Mädels alle Bock hatten, an ihren Zielen zu arbeiten. Das Schwierige für die Kandidaten war nur realistische Ziele aufzustellen, die sie im Nachgang auch wirklich erreichen können", schildert der 34-Jährige.

"Leben leicht gemacht" mit Fabian Hambüchen am 6. März 2022 um 17:30 Uhr in SAT.1.

Sat.1 Fabian Hambüchen bei "Leben leicht gemacht"

