Liebescomeback bei Katharina Wagener (26) und Kevin Yanik! Die beiden Are you the One?-Teilnehmer haben im letzten Jahr eine schwere Beziehungskrise durchgemacht. Bereits Anfang 2021 seien sie einige Wochen getrennt gewesen, während Kathi mit dem Sohn schwanger war. Als der Kleine dann im August zur Welt kam, schien ihre Beziehung endgültig zum Scheitern verurteilt. Doch die Eltern rauften sich zusammen und gaben Ende des Jahres bekannt, dass sie wieder ein Paar sind. Es scheint so gut zu laufen, wie nie zu vor!

Das bestätigt Kevin jetzt auch bei einer Fragerunde in seiner Instagram-Story: "Wir sind stärker, erwachsener und unaufhaltsam geworden!", antwortet der Influencer auf eine Nachfrage zu seiner Beziehung. Aber bis dahin war es ein steiniger Weg. Zuletzt ließ sich Kevin sogar in eine Klinik einweisen, weil er so unter den Umständen des Beziehungsendes litt. Gott sei Dank seien sie wieder zusammen, schreibt der junge Papa weiter. Er reflektiert: "Wir haben uns verhalten wie Kinder! Wir arbeiten aktiv an unseren Schwachstellen und reden offen."

Auch für seine Follower hat er einen Tipp für eine gesunde Beziehung: "Merkt euch eins: Sprecht es direkt an, wenn euch etwas stört, denn nur so kann euer Gegenüber auch etwas ändern." Das Problem sähe er vor allem darin, dass man oft erwartet, dass sich etwas ändert, ohne, dass man es anspricht. "Aber niemand kann riechen, was verkehrt ist", beendet der Schönling seinen Ratschlag.

Instagram / kevinyanik Katharina Wagener und Kevin Yanik

Instagram / kevinyanik Katharina Wagener und Kevin Yanik, Reality-TV-Stars

Instagram / kathiwagener Kevin Yanik und Katharina Wagener, "Are You The One?"-Teilnehmer 2020

