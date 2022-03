Vor einigen Tagen präsentierte der Schlagersänger Michael Wendler (49) in den sozialen Medien sein neuestes Tintenkunstwerk: Der "Egal"-Interpret hat sich das Gesicht seiner Ehefrau Laura Müller (21) auf den Arm stechen lassen. Bei vielen Fans fiel das Motiv jedoch durch – die Kritik lautete vor allem, dass die Influencerin auf dem Arm ihres Mannes gar nicht zu erkennen sei. Aber kann der Wendler das Laura-Tattoo vielleicht doch noch retten? Der Tätowierer Diogo Sangre (27) nahm das Motiv für Promiflash einmal genauer unter die Lupe...

"Vielleicht kann man es retten, aber ein Porträt zu retten, ist wirklich sehr schwierig", erklärte Diogo im Promiflash-Interview und fügte hinzu: "Vor allem sieht es jetzt schon zu dunkel aus und zu viel schattiert. Wenn die Farbe jetzt auch hält und es verheilt ist, dann wird es sehr schwer, da etwas zu retten." Genauer könne der Temptation Island-Verführer das Tintenkunstwerk allerdings nur beurteilen, wenn er es persönlich gesehen hat.

Es könnte also schwierig werden, das Tattoo noch auszubessern – aber was hat der Wendler wohl eigentlich für das Motiv bezahlt? "Wahrscheinlich nicht allzu viel, denn wäre es ein richtiger Profi gewesen, dann hätte er sehr viel dafür bezahlt", betonte Diogo. So könne sich der Experte auch vorstellen, dass der Schlagersänger das Tattoo im Rahmen einer Kooperation kostenlos bekommen hat. Gleichzeitig warnte der Tätowierer vor vermeintlichen Schnäppchen: "Man sollte weder 100 Euro, 200 Euro, 300 Euro und auch keine 400 Euro daran sparen, weil es ein Leben lang bleibt."

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura Müller, November 2021

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Das neue Tattoo von Michael Wendler, auf dem das Gesicht von Laura Müller zu sehen ist

Anzeige

Instagram / diogosangre Diogo Sangre im Februar 2022 in München

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de