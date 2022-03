Schreckt First Dates Hotel-Kandidatin Julia ihr Blind Date Jürgen etwa mit ihren Essgewohnheiten ab? Die Erzieherin aus Moheim am Rhein versucht in der Datingshow ihr Glück: Nach zwei Jahren als stolze Single-Lady sehnt sie sich nach einer neuen Liebe. In dem Format trifft sie auf den Chemiker – und genießt ein entspanntes Dinner mit ihm. Doch beim Essen kann die 30-Jährige den Pfälzer zunächst nicht wirklich von sich überzeugen: Jürgen lästert total über Julias Tischmanieren ab!

"Oh guck mal, jetzt habe ich schon gekleckert", stellt die Brünette bereits nach wenigen Minuten beim Dinner fest. Dass Julia offenbar nicht viel Wert auf anständiges Benehmen beim Essen legt, kommt bei Jürgen überhaupt nicht gut an. "Tischmanieren finde ich ganz wichtig. Ich finde es megaschlimm, wenn jemand den Arm auflegt und einfach nur mit einer Hand isst. Geht gar nicht", wettert er im Einzelinterview gegen sein Blind Date.

Trotzdem verstehen sich die beiden Teilnehmer prächtig – und entscheiden sich deshalb dazu, sich noch einmal miteinander zu verabreden. "Ich kann mir auf jeden Fall ein zweites Date mit dir vorstellen. Ich fand den Abend richtig cool", schwärmt die Beauty. Und Jürgen geht es da ganz genauso. "Das kann ich nur zurückgeben. Ich kann mir auch ein zweites Date mit dir vorstellen", erzählt der 32-Jährige freudestrahlend.

Anzeige

Instagram / salta89_official Jürgen, "First Dates Hotel"-Kandidat

Anzeige

TVNOW / Boris Breuer Roland Trettl und Empfangsdame Aline bei "First Dates Hotel"

Anzeige

Instagram / salta89_official Jürgen, "First Dates Hotel"-Kandidat

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de