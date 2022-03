Rihanna (34) und A$AP Rocky (33) bereiten sich auf ihren Nachwuchs vor. Die Sängerin und der Rapper erwarten zurzeit ihr erstes Kind. Wann ihr Baby genau zur Welt kommen wird und ob sie sich auf einen Jungen oder auf ein Mädchen freuen können, verrieten die beiden bislang noch nicht. Das Musikerpaar ist aber offenbar schon fleißig dabei, die Garderobe ihres Babys zu bestücken: Rihanna und A$AP wurden beim Shoppen von Babymode fotografiert – und zwar in einem Luxusladen.

Wie Paparazzibilder zeigen, suchten die werdenden Eltern am vergangenen Wochenende gemeinsam Babykleidung aus. Rihanna und ihr Liebster besuchten dafür eine Dior-Filiale in Paris, die laut Mega um elf Uhr abends extra für die beiden drei Stunden lang geöffnet wurde. In dem Laden standen ihnen angeblich bis zu zehn Verkäufer zur Seite, um die richtigen Sachen für ihren Nachwuchs auszusuchen. Was genau die beiden im Endeffekt gekauft haben und wie viel Geld sie in dem Store in Paris gelassen haben, ist allerdings nicht bekannt.

Rihanna und A$AP haben zwar noch nicht viele Details zu ihrem Babyglück bekannt gegeben, wie stolz die Musikerin auf ihren wachsenden Babybauch ist, beweist sie allerdings immer wieder. Sie zeigt sich regelmäßig in bauchfreien Outfits und setzt dabei ihre Babykugel immer perfekt in Szene.

Anzeige

Getty Images A$AP Rocky und Rihanna bei einem Event von Fenty Beauty in Los Angeles, Februar 2022

Anzeige

Raw Image LTD/MEGA Rihanna und A$AP Rocky in einem Dior-Laden in Paris

Anzeige

Raw Image LTD/MEGA Rihanna in Paris

Anzeige

Glaubt ihr, dass Rihanna und A$AP bald noch mehr Details zu der Schwangerschaft verraten werden? Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Nein, wahrscheinlich nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de