Frank Voigt hat auch nach seiner Teilnahme bei First Dates Hotel seine Suche nach der Liebe nicht eingestellt! Eigentlich hatte der Single-Vater Hoffnung, in Roland Trettls (50) Liebeshotel seine Partnerin fürs Leben zu finden. Mit Urlauberin Ludi Spreyer schien zwar alles auf ein Happy End hinauszulaufen, zurück in der Heimat wollte der Funke aber nicht wirklich überspringen. Doch Frank gab nicht auf – er datete nach seinem TV-Auftritt noch eine weitere Frau!

"Es gab bisher zahlreiche Kontaktaufnahme-Versuche seriöser und weniger seriöser Art, die ich auch gern höflich beantwortet habe", verriet Frank jetzt im Promiflash-Interview. Eine Nachricht hatte es ihm sogar besonders angetan: "Ich habe mich auch mit einer Dame getroffen, musste jedoch für mich feststellen, dass ich derzeit nicht bereit für eine feste Beziehung bin." In seinem familiären Umfeld sei es gerade aus persönlichen Gründen nicht leicht – das müsse eine Frau an Franks Seite akzeptieren.

Doch nicht nur Date-Anfragen flatterten Frank ins Haus: "Ich habe tatsächlich auch Anfragen aus der Werbebranche erhalten und bin auch nicht abgeneigt, eine kleine Filmrolle anzunehmen oder in Werbefilmchen mitzuspielen." Und wie läuft es bei Ludi? "Ich bin alleine, aber nicht einsam und eines Tages werden wir alle unsere Liebe finden", plauderte die Betriebsleiterin aus. Sollte das nicht der Fall sein, möchte Ludi eine Alters-WG gründen – einige Anmeldungen dazu habe sie schon.

First Dates Hotel, Vox Frank und Ludi bei "First Dates Hotel"

TVNOW / Stefan Gregorowius "First Dates"-Moderator Roland Trettl

First Dates Hotel, Vox "First Dates Hotel"-Kandidatin Ludi

