Das macht Anne Wünsche (30) einfach nur wütend! Eigentlich hat die Influencerin zurzeit allen Grund zur Freude. Im vergangenen Jahr verkündete sie stolz süße News: Sie erwartet ihr drittes Kind. Mit ihrem Partner Karim El Kammouchi (33) ist es das erste gemeinsame Baby. Die erste Hälfte ihrer Schwangerschaft hat die Beauty bereits geschafft – im Netz hält sie ihre Fans diesbezüglich auf dem Laufenden. Nun rechnete Anne aber mit ehemaligen Freunden ab!

In ihrer Instagram-Story teilte die werdende Mutter zum Thema Ex-Weggefährten ein längeres Update: "Es nervt mich so sehr. Immer, wenn ich mich dazu entscheide, mich von Freundschaften zu lösen, wurde ich anschließend in den Dreck gezogen", schrieb Anne wütend. Einstige Vertraute würden über sie Gerüchte verbreiten – damit treten sie jedes Mal eine Welle von Hate los. "Ich habe euch nie erzählt, wie oft ich hinter dem Rücken belogen, ausgenutzt und verarscht wurde", offenbarte die 30-Jährige weiter. Solche Aktionen habe Anne satt. Dennoch wolle sie still bleiben und diesen Menschen keinen Raum für noch mehr Hass und Kritik geben.

Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin erklärte weiter: "Ich werde auch weiterhin keine alten Freundschaften in den Dreck ziehen und mich auch nicht dazu äußern". Sie habe in ihrem Leben nur wenig Freundschaften aufrechterhalten können. Damit habe die zweifache Mama inzwischen aber wohl ihren Frieden geschlossen. "Ich liebe mein Leben, meine Kinder, meinen Job und meinen Partner. Einfach alles, was ich mir aufgebaut habe – aber wahre Freundschaften gibt es in diesem Business nicht", stellte Anne abschließend klar.

Anne Wünsche, Influencerin

Anne Wünsche, TV-Bekanntheit

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

