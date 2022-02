Über dieses Angebot hat sich Sarina Nowak (28) bestimmt sehr gefreut! Am Donnerstag flimmerte endlich die erste Folge der 17. Germany's next Topmodel-Staffel über die TV-Bildschirme. Dieses Jahr steht das Format ganz unter dem Motto Diversity: Erstmals nehmen auch Petite-Models und Best-Ager-Kandidatinnen an der Show teil. Doch damit nicht genug: Natürlich wird Heidi Klum (48) wieder tatkräftig von verschiedenen Gastjuroren unterstützt – darunter auch vom Ex-GNTM-Girl Sarina!

Das gab nun ProSieben bekannt. Die 28-Jährige versuchte im Jahr 2009 selbst ihr Glück in der Sendung und schaffte es dabei sogar auf den sechsten Platz. Nach ihrer Zeit bei der Castingshow wanderte Sarina in die USA aus und legte keinen Wert mehr auf die gängigen Modelmaße: Schon seit Jahren arbeitet sie mittlerweile als erfolgreiches Curvy-Model – und wurde unter anderem bereits für das Magazin "Sports Illustrated" und für Khloé Kardashians (37) Modelabel "Good American" gebucht.

Natürlich ist die ehemalige Dancing on Ice-Teilnehmerin nicht die einzige, die Heidi bei ihrer Suche nach dem nächsten Topmodel begleitet. Auch in diesem Jahr sind wieder einige Promis mit von der Partie – darunter der französische Modeschöpfer Jean Paul Gaultier (69), der Starfotograf Rankin und natürlich auch der beliebte Creative Director Thomas Hayo.

Heidi Klum im September 2021 in Hollywood

Sarina Nowak, Ex-GNTM-Girl

Thomas Hayo, Creative Director

