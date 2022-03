Für sie endete das Abenteuer plötzlich. Lara Honner (23) bekam in der letzten Folge keine Rose von Bachelor Dominik Stuckmann (30) und musste zusammen mit Yasmin Vogt (23) die Villa verlassen. Ihr Exit wunderte nicht nur die Fans, sondern überraschte auch die Kandidatin selbst: Dominiks und ihre Werte hätten eigentlich sehr gut zueinander gepasst. Doch die Studentin hat mittlerweile eine Begründung für ihr Ausscheiden gefunden: Lara verriet Promiflash, dass sie sich in der Show sehr unter Druck gesetzt habe.

"Ich konnte mich nicht komplett öffnen, da im Hinterkopf immer noch die anderen Frauen rumschwirrten", offenbarte sie im Promiflash-Interview. Aufgrund des großen Drucks habe sich die Memmingerin bei Gesprächen mit dem Junggesellen oft selbst im Weg gestanden und sich nicht so fallen lassen können wie andere Frauen. "Dominik hat mir ja recht gut gefallen, deshalb bestand auch immer die Angst, dass er mir keine weitere Chance gibt, ihm zu zeigen, wie mein Charakter ist", erklärte Lara ihre ständige Anspannung.

In ihrem Datingleben habe sich nach der Teilnahme in der Flirtshow trotz der Erkenntnisse bisher wenig geändert. "Ich habe mir fest vorgenommen, mich in diesem Punkt zu bessern und mich darauf einzulassen", betonte sie jedoch ihre Pläne für die Zukunft. Es sei Lara allerdings wichtig, auch weiterhin alleine klarzukommen: "Auch wenn ich keinen Mann in meinem Leben brauche, wäre es schön, einen zu haben."

Der Bachelor, RTL Lara Honner und Dominik Stuckmann beim Bachelor

RTL Lara Honner, Bachelor-Kandidatin 2022

