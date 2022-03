Keine First Dates Hotel-Romanze für Alina Flötotto und Tobias Koll. Die Beauty aus Gütersloh und der Frankfurter hatten sich in der Datingshow nach einem gemütlichen Dinner für ein zweites Date entschieden. Das Duo hatte viele Gemeinsamkeiten entdeckt und darauf gehofft, sich beim intensiven Kennenlernen womöglich näherzukommen. Am Ende wurde aber kein Paar aus den beiden. Gegenüber Promiflash verrieten Alina und Tobi, warum es nicht zum Happy End geführt hat.

"Leider ist einfach der Funke nicht so richtig übergesprungen. Dieser Funke, den niemand beschreiben kann. Entweder die Chemie zwischen zwei Menschen passt oder eben leider nicht", erklärte die Brünette im Gespräch mit Promiflash. Dem musste auch das einstige Male-Model zustimmen. Denn auch wenn Alina laut Tobi eine "tolle Frau" sei und sie sich von Beginn an gut verstanden haben, habe es einfach nicht für mehr gereicht: "Es fehlte einfach das Kribbeln im Bauch und das gewisse Etwas für mehr", betonte der 35-Jährige.

Aber wie sieht es derzeit im Liebesleben der TV-Singles aus? "Ich warte immer noch auf meinen edlen Ritter, der auf seinem Schimmel vorbeigeritten kommt", gab Alina preis. Auch Tobi ist noch solo und auf der Suche nach der großen Liebe. "Ein paar Nachrichten haben mich erreicht und ich bin wirklich positiv überrascht! Bisher war jedoch nichts für das Herz dabei", plauderte er bezüglich einiger Anfragen nach "First Dates Hotel" aus. Ein verzweifelter Junggeselle sei der Modeliebhaber aber noch nicht. "An dem Punkt, dass meine zukünftige Partnerin Ballerinas tragen darf, bin ich noch nicht gekommen", witzelte er.

Roland Trettl und sein "First Dates Hotel"-Team

"First Dates Hotel"-Teilnehmerin Alina Flötotto

"First Dates Hotel"-Teilnehmer Tobias Koll

