Sam Dylan (31) kann Cathy Hummels (34) Aktion überhaupt nicht verstehen! Die Moderatorin ist dafür bekannt, ihre verschiedenen Looks und Outfits im Netz zu präsentieren – so auch dieses Mal. Vor einer gelben Wand posierte sie in einem blauen Outfit und setzte dabei ihre babyblaue Hermès-Tasche in Szene. Mit den Farben der ukrainischen Flagge wollte die Frau von Mats Hummels (33) wohl zugleich ein politisches Statement setzen. Doch Cathys Art und Weise brachte viele Fans und auch Sam zur Weißglut.

Gutgelaunt und in stylischen Posen ließ sich Cathy für ihre Netz-Beiträge ablichten. Dass sie dies aber offenbar mit dem Krieg in der Ukraine in Verbindung setzt, ist für Sam eindeutig ein No-Go. "Wie kannst du denn gerade deine Fashion oder deinen Style davor präsentieren. [...] So was zu posten, nur um sich selbst ins Gespräch zu bringen", kritisierte die TV-Bekanntheit Cathy in seiner Instagram-Story.

Auch viele ihrer Follower sind fassungslos über Cathys Posting. "Es ist voll okay, wenn du den Krieg hier nicht thematisieren magst, aber so halbherzig, nebenbei mit Lachen ist schlicht unpassend", schrieb etwa eine Userin. Ein anderer Nutzer fügte hinzu: "Entweder sie checkt es wirklich nicht oder sie ist noch kommerzieller unterwegs, als gedacht." Die Influencerin meldete sich diesbezüglich noch nicht zu Wort.

