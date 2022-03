Laura W. (20) überraschte ihre Fans mit einer krassen Veränderung! Die Germany's next Topmodel-Kandidatin – die Heidi Klums (48) Castingshow in Folge fünf verlassen musste – zeigte sich in den sozialen Medien plötzlich mit brünetter Mähne. Am Set der TV-Sendung war das Nachwuchsmodel bis zu seinem Rauswurf noch blond. Aber was steckt denn eigentlich hinter Lauras Umstyling? Promiflash hat bei der Influencerin nachgefragt...

"Bei mir ist es immer so, wenn ein neuer Lebensabschnitt beginnt, brauche ich eine Veränderung", erklärte Laura im Promiflash-Interview und fügte hinzu: "Als ich rausgeflogen bin, dachte ich mir einfach: 'Okay, der Abschnitt GNTM ist jetzt vorbei, jetzt brauchst du eine Veränderung.' Also habe sie sich kurzerhand ihre blonde Mähne dunkelbraun gefärbt – und mit der neuen Farbe ist die Influencerin total zufrieden. "Ich muss auch ehrlich sagen, mir gefällt das Braun jetzt auch viel besser. Ich fühle mich damit viel wohler, weil es auch meine Naturhaarfarbe ist", schwärmte das Nachwuchsmodel.

Allerdings ist diese extreme Veränderung nicht die erste, die Laura in Sachen Haare in ihrem Leben vollzogen hat. "Damals als ich mir meine Haare blond gefärbt habe, da habe ich mit meinem ersten Freund Schluss gemacht", rief sich ehemalige GNTM-Kandidatin in Erinnerung.

