Scott Disick (38) ist in letzter Zeit ordentlich auf Frauenfang. Seit seiner Trennung von Kourtney Kardashian (42) im Jahr 2015 datete der New Yorker zahlreiche Frauen. Besonders deutlich jüngere Models scheinen es dem dreifachen Familienvater angetan zu haben. Nach Sofia Richie (23) und Hana Cross schien er zuletzt mit Finger weg!-Bekanntheit Holly Scarfone anzubandeln. Nun wurde der Keeping up with the Kardashians-Darsteller erneut mit einer Horde junger Frauen gesichtet – dabei kam Scott vor allem einer Freundin von Kourtneys Schwester Kylie verdächtig nahe.

Auf Bildern, die Mail Online vorliegen, ist Scott zu sehen, wie er sich am Samstag in einem Van voll junger Frauen auf den Weg zu einer Hausparty gemacht hatte. Dabei scheint der 38-Jährige vor allem ein Auge auf Kylies Freundin Pia Mia (25) geworfen zu haben. Bevor die beiden Arm in Arm auf der Partylocation eintrafen, hatte Scott der Sängerin liebevoll dabei geholfen, vorsichtig aus dem Van zu steigen.

Zwei Tage zuvor wurde Scott noch gemeinsam mit Holly auf einem gemütlichen Dinner-Date in Malibu gesehen. Gegenüber HollywoodLife verriet eine Quelle kürzlich, warum der Talentless-Gründer in letzter Zeit so viel datet. "Er will einfach nur die Lücke, die Kourtney in seinem Herzen hinterlassen hat, füllen. Aber das wird nicht passieren", plauderte der Insider über Scotts Seelenleben aus.

Anzeige

Getty Images Scott Disick im Februar 2019 in San Diego

Anzeige

Instagram / piamia Pia Mia im Februar 2022

Anzeige

Instagram / hollyscarfone Holly Scarfone, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de