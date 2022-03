Jetzt wird auch im Süden der USA blind verkuppelt! 2020 feierte Liebe macht blind auf Netflix große Premiere. In der TV-Show lernen sich Singles kennen, ohne den anderen zu sehen – das Ziel: die große Märchenhochzeit vor laufenden Kameras. Mehrere glückliche Ehepaare brachte das US-Format bereits hervor. Staffel drei steht schon in den Startlöchern – und jetzt bekommen auch die Solo-Männer und -Frauen in Dallas ihre Chance!

Wie Variety berichtet, wurde die dritte Staffel der Kuppelshow bereits abgedreht – und zwar in Dallas im US-Bundesstaat Texas. Nachdem die erste Staffel in Atlanta gespielt und größtenteils Singles aus der Umgebung porträtiert hatte, geschah dies in der Staffel darauf in Chicago. Nun sollen sich auch die texanischen Frauen und Männer blind ineinander verlieben.

Wann genau die dritte Staffel veröffentlicht wird, ist noch nicht bekannt. Die Fans dürften jedoch schon total gespannt sein, wer sich dieses Mal trauen wird – immerhin funkte es auch in Staffel zwei bei gleich zwei Paaren. Nick Thompson und Danielle Ruhl sind nach wie vor verheiratet, ebenso Jarrette Jones und Iyanna McNeely.

Netflix Szene aus "Liebe macht blind", Staffel zwei

Adrian S. Burrows Sr./Netflix Natalie Lee und Shayne Jansen bei "Liebe macht blind"

Adam Rose / Netflix Danielle Ruhl und Nick Thompson bei "Liebe macht blind"

