Natascha Ochsenknecht (57) spricht über eine schwere Zeit in ihrem Leben! Die Mutter von Cheyenne (21), Jimi Blue (30) und Wilson (31) musste ab 1994 mehrfach am Bauch operiert werden. Der Grund: Eine Allergie gegen die Antibabypille hatte eine lebensgefährliche Gefäßverengung im Darm ausgelöst, durch die das Blut nicht richtig fließen konnte. Nach dem zweiten medizinischen Eingriff hatte die gebürtige Düsseldorferin ein besonders angsteinflößendes Erlebnis: Natascha hatte nach der OP eine Nahtoderfahrung!

In der dritten Folge der Sky-Show "Diese Ochsenknechts" sprach Natascha jetzt über das einschneidende Erlebnis. "Ich hatte eine Nahtoderfahrung nach der zweiten Operation", berichtete die 57-Jährige. Die schlimme Situation sei am Morgen nach dem Eingriff eingetreten. "Ich habe absolut keine Luft mehr bekommen, ich konnte nicht atmen, ich lag da bewegungsunfähig mit dieser Narbe – und wusste, wenn ich jetzt huste, platzt meine Narbe auf", rief sie sich in Erinnerung und betonte: "Ich habe eins, zwei, drei, vier Engel gesehen."

Irgendwann habe Natascha dann tatsächlich gehustet. "Und dann kam mir so ein schwarzer Schleimpfropfen raus", erklärte die dreifache Mutter und fügte hinzu: "Da ist dann die Narbe gerissen. Ich musste also noch mal operiert werden."

Anzeige

Instagram / nataschaochsenknecht Natascha Ochsenknecht

Anzeige

ActionPress Natascha Ochsenknecht, Designerin

Anzeige

ActionPress Natascha Ochsenknecht bei den "Bunte Beauty Days" in München 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de