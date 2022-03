Anne Wünsche (30) ist verunsichert. Die Influencerin verkündete im Oktober des vergangenen Jahres, dass sie ihr drittes Kind erwartet. Seither veröffentlicht sie regelmäßig Schwangerschaftsupdates im Netz. Bereits vor wenigen Wochen wunderte sich die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin über ihre riesig aussehende Kugel. Jetzt scheint sich Anne wegen ihres großen Babybauchs jedoch Sorgen zu machen und teilte diese mit ihren Fans.

"Findet ihr den Bauch zu groß? Ich bin morgen in der 24. Woche", fragte die 30-Jährige nun besorgt ihre Follower in ihrer Instagram-Story. Sie habe schon so manche Nachrichten bekommen, dass ihr Schwangerschaftsbauch riesig sei. "Also laut App sind da morgen ganze 30 cm Baby im Bauch [...] Ist schon riesig, oder? Aber ist der nicht im Normbereich?", erzählte Anne weiter. Auch wenn die Netz-Bekanntheit sich darüber freue, dass ihre Kugel schon so groß ist, sei sie dennoch von den Kommentaren ihrer Anhänger verunsichert.

Eine Gewichtszunahme könne wohl nicht der Grund für ihren scheinbar riesigen Babybauch sein. Wie die baldige Dreifachmama vor wenigen Tagen in einem Q&A auf Instagram verriet, habe sie nicht viel zugelegt. "Es sind bisher drei Kilogramm", plauderte sie aus. Ihrem Gefühl nach, könnten es jedoch auch fünf Kilo sein.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, TV-Bekanntheit

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche in der 20. Schwangerschaftswoche

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Social-Media-Star

