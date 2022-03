Lauren Goodger (35) präsentiert ihre Babykugel. Im Juli letzten Jahres hat die The Only Way Is Essex-Beauty ihr erstes Kind auf die Welt gebracht. Nur acht Wochen nach ihrer Entbindung wurde die britische TV-Bekanntheit erneut schwanger. Seit der Bekanntgabe im Januar teilt die werdende Zweifach-Mama immer wieder niedliche Aufnahmen, auf denen sie ihre Kugel stolz in Szene setzt. Nun wurde Lauren das erste Mal schwanger in der Öffentlichkeit abgelichtet.

Auf Bildern, die Mirror vorliegen, wurde Lauren jetzt erstmalig in ihrem schwangeren Alltags-Look gesichtet, als sie am Mittwochmorgen ihr Haus verließ. Ganz in Schwarz und in eng anliegender Leggings gekleidet, stach vor allem ihre bereits prall gewachsene Körpermitte ins Auge. Ihr Outfit machte die 35-Jährige mit einer kurzen Lederjacke und Balenciaga-Turnschuhen komplett.

Ihr On-off-Freund und Vater des Babys Charles Drury will gemeinsam mit Lauren für seinen zweiten Nachwuchs sorgen. Bereits kurz nach der Geburt ihrer ersten Tochter Larose hatte das Ex-Pärchen beschlossen, künftig getrennte Wege zu gehen. "Lauren und Charlie sind an den Wochenenden gemeinsam Eltern", verriet ein Insider dem OK! Magazin. Die Quelle fügte hinzu, dass sich beide strikt gegen einen Schwangerschaftsabbruch entschieden hätten, obwohl die zwei kein Liebespaar mehr waren. Ein Liebes-Comeback schließt die Schwangere jedoch aus.

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger, Februar 2022

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger, "The Only Way Is Essex"-Bekanntheit

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger und Charles Drury mit ihrer Tochter Larose im Juli 2021

