Das ist im Moment ihr Lieblingsgericht! Letzte Woche verkündete Janina Uhse (32) mit einem süßen Schnappschuss im Netz, dass sie ihr erstes Kind erwartet. Die Fans freuten sich riesig über die unerwartete Nachricht, und auch zahlreiche Prominente beglückwünschten die ehemalige GZSZ-Darstellerin unter dem Post. Nähere Infos gab die Schauspielerin nicht, scheint aber schon recht weit in ihrer Schwangerschaft zu sein – und hat offenbar auch wilde Schwangerschaftsgelüste: Jetzt verriet Janina, was sie gerade am liebsten isst.

In ihrer Instagram-Story zeigte die Kochbuchautorin jetzt, wie sie ihr neuestes Lieblingsgericht zubereitet und teilte mit ihren Followern auch das Rezept dafür zum Nachkochen. Dabei handelt es sich um einen sehr ungewöhnlichen Salat: Janina steht gerade voll auf die Kombination aus Fenchel, Orangen, Parmesan und gerösteten Pinienkernen. Neben diesen Zutaten brauche man noch Olivenöl, Estragonessig, Salz und Pfeffer für den perfekten Genuss.

Außer diesen kleinen Einblicken hält sich die TV-Bekanntheit mit Updates rund um ihre Schwangerschaft bis jetzt aber eher zurück. Um ihren Babybauch möglichst lange versteckt zu halten, hatte sie sich auch einiges einfallen lassen: Entweder postete Janina nur Porträts von sich im Netz oder kaschierte ihre runde Körpermitte mit der passenden Kleidung. So posierte sie zum Beispiel mit einem weiten Blazer.

Instagram / janinauhse Janina Uhse im August 2021

Instagram / janinauhse Janina Uhse, Dezember 2020

Instagram / janinauhse Janina Uhse, Seriendarstellerin

