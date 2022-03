Im Leben von Anna Hofbauer (33) könnte es im Moment wohl kaum besser laufen! Die ehemalige Bachelorette und ihr Mann Marc Barthel (32) gaben vor einigen Tagen bekannt, dass sie erneut Eltern werden: Ihr Sohn Leo bekommt also bald ein Geschwisterchen. Nach der freudigen Verkündung legte die werdende Zweifach-Mutter erst mal eine Netz-Pause ein. Jetzt meldete sich Anna aber endlich auf Social Media zurück!

In ihrer Instagram-Story sprach Anna jetzt zu ihren Fans – und dabei strahlt die Schwangere bis über beide Ohren. "Guten Morgen zusammen! Das ist das erste Mal, dass ich mich hier melde, seit bekannt wurde, dass ich schwanger bin", meldete sich die 33-Jährige zu Wort. Im Moment stehe sie wieder als Schauspielerin vor der Kamera – und am Set treffe sie aufgrund ihrer Schwangerschaft besondere Vorkehrungen. "Ich habe ein Kostüm an, mit dem ich einen Babybauch verstecken kann", erklärte sie und fügte hinzu: "Gleich geht's in die Maske und dann wird den ganzen Tag gedreht."

Aber warum hatte sich Anna in den vergangenen Tagen auf Social Media eigentlich zurückgezogen? "Ich wollte mich eigentlich schon viel früher bei euch melden, aber es ist einfach so viel los", betonte sie. "Mit dem Drehen, dann hatte Leo Magen-Darm aus der Kita mitgebracht...", zählte sie abschließend auf.

Anzeige

Instagram / anna_hofbauer.official Anna Hofbauer mit Marc Barthel im Dezember 2020

Anzeige

Instagram / anna_hofbauer.official Anna Hofbauer, Sängerin

Anzeige

Instagram / marcbarthel Anna Hofbauer und Marc Barthel im Juli 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de