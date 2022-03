Mike Singer (22) gibt jetzt einen authentischen Bericht zu seinem Let's Dance-Training! Der erfolgreiche Musiker gehört zum diesjährigen Cast der beliebten Promi-Tanzshow – und schlägt sich bisher ziemlich gut! An der Seite von Profitänzerin Christina Luft (32) hat der Sänger schon zwei Shows gemeistert. Damit verbunden war natürlich knallhartes Training, das auch in den kommenden Wochen noch bevorsteht. Jetzt betont Mike ehrlich: "Let's Dance" stellt sein Leben komplett auf den Kopf!

In seiner Instagram-Story zog der 22-Jährige jetzt ein erstes Fazit zu seinem "Let's Dance"-Abenteuer. "Es ist extrem spannend, was hier alles passiert. Ich war die letzten Monate nächtelang im Studio – und jetzt dieser komplette Wandel: Früh schlafen gehen, früh aufstehen, fit sein, trainieren, Sport machen und freitags auf der 'Let's Dance'-Bühne stehen...", schildert Mike. "Aber ich muss sagen, es macht extrem viel Spaß. Ich fühle mich fit und gesund."

Diese große Umstellung in seinem Lebensstil macht sich inzwischen auch auf der Waage bemerkbar: Der ehemalige The Voice Kids-Star hat durch das "Let's Dance"-Training schon fünf Kilo abgenommen! Würdet ihr euch die Teilnahme an dem Format rein körperlich auch zutrauen? Stimmt ab!

Getty Images Christina Luft und Mike Singer in der ersten "Let's Dance"-Show

Getty Images Christina Luft und Mike Singer in der zweiten "Let's Dance"-Show

Getty Images Christina Luft und Mike Singer in der ersten "Let's Dance"-Show

